В Горнозаводске (Пермский край) 55‑летнего местного жителя задержали по подозрению в серьезном преступлении — похищении 23‑летней знакомой. По данным регионального управления Следственного комитета, инцидент произошел днем 19 ноября, сообщил properm.ru.

Следствие считает, что мужчина угрожал девушке пневматическим пистолетом, после чего силой усадил ее в автомобиль и отвез к себе домой. В квартире он удерживал потерпевшую против ее воли. Девушка 2003 года рождения была знакома с подозреваемым.

По информации издания, уголовное дело возбуждено по п. «в» и «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ — это похищение человека с угрозой применения насилия и с использованием предмета, выступающего в роли оружия. Такая квалификация говорит о повышенной общественной опасности деяния.

По данным издания, сейчас подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время ему намерены предъявить официальное обвинение. Кроме того, следствие уже направило в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу в качестве меры пресечения. Правоохранители продолжают работу: собирают доказательства, устанавливают все детали случившегося. Расследование дела не завершено.

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