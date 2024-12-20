Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

Силы ПВО в ночь на 20 декабря устранили 36 украинских дронов, которые пытались атаковать различные регионы России, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, над территорией Брянской области было уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале проинформировал, что вследствие атаки ВСУ мирные жители не пострадали. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб. Разрушений среди региональных объектов зафиксировано не было.

В сообщении Минобороны также указано, что над территорией Краснодарского края российские военнослужащие уничтожили 16 БПЛА. В администрации региона на данный момент не прокомментировали последствия атак.

В Минобороны сообщили, что над акваторией Черного моря сбили 14 беспилотных летательных аппаратов, а над Белгородской областью — один. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале предупреждал местное население о ракетной опасности. Глава призвал жителей спуститься в безопасное место и подождать там отмену опасности. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили Зеленовку и Новый Комар в Донецкой Народной Республике.