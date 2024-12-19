Военнослужащие группировки войск «Восток» успешно взяли под контроль населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно сообщению оборонного ведомства, за сутки потери ВСУ в зоне действия группировки войск ВС РФ «Центр» потеряли до 520 военнослужащих.

Бойцы группировки «Запад» отразили две контратаки со стороны украинской армии, в результате чего она потеряла до 460 солдат.

За сутки, по информации Минобороны РФ, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую управляемую ракету «Нептун», а также 154 украинских БПЛА.

В зоне работы группировки ВС РФ «Юг» ВСУ потеряли до 315 своих военнослужащих, а в результате действий подразделений «Север» и «Днепр» противник лишился порядка 160 военных.

В оборонном ведомстве добавили, что за прошедшие сутки авиация ВС РФ поразила аэродромы и живую силу ВСУ в 149 районах.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь на 19 декабря ПВО сбила 84 вражеских дрона.