Пырнул ножом из-за замечания: В Приморье задержали мужчину из-за агрессивного поведения

В Приморском крае задержали мужчину, который нанес несколько ножевых ранений человеку, который сделал ему замечание в подъезде, сообщает vostokmedia.com .

Согласно предварительной версии следствия мужчина зашел в темный подъезд, где издавал громкие звуки. Житель дома сделал ему замечание и просил не шуметь. Мужчина накинулся на оппонента с ножом и нанес несколько ударов в область живота и грудной клетки.

Выяснилось, что ранее мужчина не раз был задержан, в том числе и за нанесение вреда здоровью людей. Суд установил, что на протяжении месяца задержанный будет находиться под стражей. Правоохранительные органы собирают доказательства вины мужчины.

Ранее суд вынес приговор мужчине, который накинулся на медика из скорой помощи с ножом. Доктору удалось вовремя среагировать и отклониться в сторону, поэтому нож задел только саквояж. Задержанного судили. Суд назначил 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчина кидался с ножом на фельдшера из-за нежелания, чтобы медик осматривал его. Скорую помощь вызвала супруга мужчины.