«Пытались помочь проезжавшие мимо»: в соцсетях распространили видео с обнаженным ребенком на проезжей части

В тюменских социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлено, как обнаженный ребенок вышел на проезжую часть неподалеку от гостиницы в районе аэропорта, сообщил nashgorod.ru.

По данным участников сообщества «ЧС Тюмень», случай произошел накануне вечером, 8 июня. Ребенок без одежды выбежал на дорогу. Как отмечают местные жители, проезжавшие мимо автомобилисты пытались ему помочь.

Правоохранительные органы также в курсе произошедшего. Сотрудники МВД в беседе с изданием «Наш город» сообщили, что информация об инциденте уже передана в комитет по делам несовершеннолетних. Организована проверка. В ближайшее время будут приняты меры для защиты прав и интересов ребенка.

Кроме того, изучением обстоятельств случившегося занимается прокуратура Тюменской области. Надзорное ведомство организовало проверку информации, появившейся в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Петербурге арестован мужчина, плативший детям по 500 руб. за обнаженные танцы и интимные видео.