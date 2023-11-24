«QR-код на лоб и чипы»: Россияне невольно могут стать участниками социального эксперимента

Сначала в одном из российских вузов начали тестировать систему социального мониторинга «Мы». Потом россияне начали получать баллы за свои поступки. Некоторые жители РФ переживают, не станем ли мы все в скором будущем невольными участниками социального экспериментального проекта, сообщает rostovgazeta.ru . Эксперты проанализировали, насколько возможен такой вариант.

Социальный рейтинг - это система, при которой каждый гражданин получает баллы за свои поступки, как хорошие, так и плохие. Высокий рейтинг дает возможность бесплатно сходить в кино или получить другие привилегии. Кстати, на Камчатке система уже работает. Каждый житель может добровольно стать участником, скачав приложение. Оплатил вовремя алименты, прошелся пешком или помог прохожему - и получил баллы.

Читатель RostovGazeta рассказал, как получил 11 баллов в одном приложении. Он обеспокоен, не станет ли социальный проект обязательным для всех граждан РФ.

«Мне нужно было добраться до Сиверса. Я открыл на смартфоне приложение с картами, чтобы посмотреть, каким транспортом можно доехать. Этой информации не оказалось. Возмутившись, я подал жалобу. А в ответ мне тут же всплыло неожиданное оповещение о том, что я получил 11 баллов, якобы за помощь другим пользователям», — рассказывает Георгий.

Редакция провела опрос в интернет-мессенджере, нужна ли России такая система. Предложения пользователей были разные, например, создать такой контроль исключительно для чиновников. Одни положительно реагируют, другие - категорически против.

«А дальше, что? QR-код на лоб и чипы?» — возмутились некоторые жители донской столицы.

Хотя в какой-то степени система уже внедрена в некоторых областях. Мы оцениваем в приложениях работу конкретного таксиста. Или же банки формируют кредитную историю клиента, основываясь на оценке.

Политолог Александр Сухарь положительно оценивает подобную перспективу. Главное, чтобы баллы начислялись справедливо.

«Несмотря на то, что я вижу определенный позитив в возможном появлении системы социального рейтинга, все-таки отношусь к этому весьма скептически», — делится точкой зрения Александр Сухарь.

С другой стороны, может произойти расслоение общества на новые группы: низкорейтинговые граждане и высокорейтинговые. Большинство опрошенных людей выступают против внедрения социальной системы. В других странах она уже давно активно применяется, например, в Китае или Индии.