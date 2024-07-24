Рабочий похитил у бригадира 600 тыс. рублей и поехал в аквапарк в Новосибирск

Ранее судимый 37-летний работник строительной компании, угрожая ножом, принудил бригадира отдать ему 600 тысяч рублей. Мужчина сразу после грабежа отправился в Новосибирск. Бойцы Росгвардии задержали его в аквапарке, сообщает sibdepo.ru .

Работник строительной компании пришел к своему начальнику не один. Второй незнакомый мужчина стоял в карнавальном костюме. Мужчины пришли к бригадиру домой в день, когда он собирался выдавать сотрудникам заработную плату.

Один неизвестный угрожал собственнику дома ножом. Он потребовал все деньги, какие есть в квартире. Бригадир отдал 600 тысяч рублей. Второй мужчина выступал в роли наблюдателя: активного участия в разбое не предпринимал.

Неизвестных задержали в этот же день, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Они уехали в Новосибирск и сразу отправились в аквапарк. Выяснилось, что угрожавший ножом мужчина работает в строительной компании бригадира. Ранее он был неоднократно судим за кражи и грабежи.

«Под угрозой ножа один из мужчин потребовал отдать все деньги, второй незнакомец был в карнавальной маске и в разбое не участвовал. Забрав наличные, злоумышленник скрылся вместе со знакомым», — говорится в сообщении.

В момент задержания бойцы Росгвардии изъяли нож, карнавальную маску и 290 тысяч рублей. Остальные деньги злоумышленник уже потратил вместе со своим другом.

Ранее мы сообщали, что мужчину, подозреваемого в серии краж из продуктовых магазинов, задержали в Подольске.