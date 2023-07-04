Работа через соцсети в онлайн-порностудии: в Омске разоблачили молодых бизнесменов

В Омске Куйбышевский районный суд рассмотрит дело, главные фигуранты которого – организаторы онлайн-студии с контентом для взрослых, сообщает gorod55.ru.

Так, двое молодых предпринимателей открыли порностудию, которая работала в режиме нон-стоп. Клиентами стали иностранные граждане. Моделями выступили девушки, самой старшей из которых 24 года. Четыре вебкамщицы также привлечены к ответственности в рамках данного дела. «Трудоустраивались» девушки на сомнительную должность через соц.сети.

Сначала бизнес был успешным, но позже между партнерами появились разногласия. Ребята стали работать отдельно друг от друга. Правоохранительным органам стало известно о работе онлайн-порностудии в феврале 2022 года.