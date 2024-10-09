Работа судов на Ставрополье была приостановлена из-за масштабного сбоя

Арбитражные и суды общей юрисдикции в Ставропольском крае подверглись масштабной хакерской атаке, сообщил newstracker.ru со ссылкой на Суддеп РФ.

Масштабный сбой в работе Государственной автоматизированной системы «Правосудие» произошел в понедельник, 7 октября. Сотрудники не имели возможности пользоваться электронной почтой, корпоративной телефонной связью, онлайн-сервисами и электронными базами. Невозможно было также присоединиться к любой видеоконференции.

В настоящее время работа судов не восстановлена в полном объеме. Предполагается, что до 18 октября в работе будет отмечен сбой. Всем гражданам, кому необходимо подать заявление в суд или обратиться по другом вопросу, рекомендовано пользоваться услугами почты или факса.

Кто стал виновником массового сбоя не сообщается. Отмечается, что аналогичные проблемы также были зафиксированы в других российских регионах.

Ранее сообщалось, что в работе Discord зафиксирован масштабный сбой.