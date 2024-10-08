В работе Discord зафиксирован масштабный сбой

Во вторник, 8 октября, россияне начали массово жаловаться на проблемы с доступом к платформе Discord. Об этом стало известно благодаря сообщениям пользователей Сети.

Массовый сбой в работе Discord произошел в России примерно в 10 часов утра. Пользователи сообщают, что сервис перестал запускаться без VPN. Проблемы наблюдаются в Камчатском крае, Приморье, на Сахалине и не только.

О жалобах также свидетельствует сайт для отслеживания сбоев в интернете DownDetector. Согласно предоставленным данным, у одних всплывает сообщение «Нет соединения с сервером». У других не открывается приложение, у третьих не загружается медиа или вовсе идет бесконечная загрузка.

Ранее в СМИ сообщалось о намерении властей полностью заблокировать Discord в России.