Подмосковный пятиборец завоевал три медали на чемпионате мира в Китае

Подмосковный спортсмен Егор Громадский (областное Училище олимпийского резерва № 3) завоевал три медали — золотую и две серебряные — на чемпионате мира по современному пятиборью, который завершился в Китае. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в составе мужской сборной России и стал победителем командного зачета. На втором месте оказались сборные Египта, на третьем — Франции.

В личном первенстве подмосковный спортсмен стал серебряным призером. До этого он также завоевал серебряную медаль в мужской эстафете в паре с Андреем Бобровым.

Чемпионат провели в Китае (Гуйянь) с 24 по 30 августа 2026 года, в его программу вошли пять дисциплин: фехтование, плавание, полоса препятствий, а также комбинированная дисциплина (бег и стрельба).

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