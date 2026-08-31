Подмосковный пятиборец завоевал три медали на чемпионате мира в Китае
Пятиборец Подмосковья Громадский завоевал три медали на чемпионате мира в Китае
Фото: [УОР №3]
Подмосковный спортсмен Егор Громадский (областное Училище олимпийского резерва № 3) завоевал три медали — золотую и две серебряные — на чемпионате мира по современному пятиборью, который завершился в Китае. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Он выступил в составе мужской сборной России и стал победителем командного зачета. На втором месте оказались сборные Египта, на третьем — Франции.
В личном первенстве подмосковный спортсмен стал серебряным призером. До этого он также завоевал серебряную медаль в мужской эстафете в паре с Андреем Бобровым.
Чемпионат провели в Китае (Гуйянь) с 24 по 30 августа 2026 года, в его программу вошли пять дисциплин: фехтование, плавание, полоса препятствий, а также комбинированная дисциплина (бег и стрельба).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.