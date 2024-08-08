«Работа.ру»: до 50% руководителей призывают сотрудников уходить в отпуск

Опрос аналитиков «Работа.ру» позволил установить, что до 50% руководителей российских компаний настаивают, чтобы их сотрудники в обязательном порядке уходили в отпуск, сообщает RT .

Работодатели в первую очередь заинтересованы в соблюдении законодательства. Трудовым кодексом установлены сроки отпусков. Кроме того, руководители уверены, что сотрудник должен находить баланс между личной жизнью и работой. В противном случае у него случится выгорание, что негативно отразится на продуктивности и результативности. Особенно обеспокоены состоянием своих сотрудников руководители компаний, работающих в торговле, транспортной и строительной отраслях.

«44% компаний поделились, что руководство их организации требует отгулять все положенные дни отпуска в году», — говорится в исследовании.

56% респондентов рассказали, что руководители не требуют «отгуливать» все дни отпуска. Ими можно будет воспользоваться в следующий раз. 58% представителей бизнеса сообщили, что отпуск — это личное дело сотрудника, в которое они не намерены вмешиваться.

Участниками опроса стали более 400 представителей бизнеса, которые работают в разных регионах РФ.

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