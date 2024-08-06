Психолог Наумова перечислила причины опасности долгого отсутствия отпуска

В современном мире, когда темп жизни стремительно ускоряется, а объем рабочих обязанностей регулярно увеличивается, многие люди игнорируют необходимость отдыха. Тем не менее долгосрочное отсутствие отпуска может иметь серьезные последствия для психического здоровья. Психолог Наталья Наумова рассказала, почему важно уходить в отпуск и насколько опасно его игнорировать. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, высокая нагрузка на психику в рабочие будни может привести к серьезным последствиям, потому как людям нужно отдыхать, находить возможность переключаться на иную деятельность для получения новых эмоций, впечатлений, абстрагироваться, о чем-то подумать, переработки эмоционального опыта, приобретенного на работе.

Эксперт добавила, что если человек долго не ходит в отпуск, то у него могут развиться тревожные или депрессивные расстройства. Так, возрастает напряжение, раздражение, нередко проявляется агрессия, злоба.

По ее мнению, у уставшего человека начинают активно проявляться признаки переутомления. Следовательно, развивается эмоциональное выгорание, в результате которого человек теряет цель в жизни, ему все кажется бессмысленным и неинтересным.

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