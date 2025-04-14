Работодатель из Новокузнецка обязан выплатить работнику 350 тыс. руб. за травму глаза

Работодатель из Новокузнецка обязан выплатить работнику 350 тыс. руб. за травму левого глаза, полученную во время выполнения рабочих обязанностей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве утонили, что работодатель не обеспечил своего сотрудника безопасными условиями труда. Мужчина, который получил травму, до нынешнего времени испытывает нравственные и физические страдания.

«Из-за значительного снижения зрения мужчина вынужден отказаться от привычных занятий, профессиональная трудоспособность утрачена на 30%», — указано в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, сотрудник обратился в прокуратуру. Прокурор подал иск в суд с целью защиты прав гражданина. Прокурор настаивал, чтобы работодатель выплатил пострадавшему денежную компенсацию. Суд встал на сторону истца. Кузбасский работодатель обязан выплатить 350 тыс. руб. Районная прокуратура будет следить, чтобы ответчик выполнил требования суда.

Ранее сообщалось, что работнику пермского предприятия выплатят 8 млн руб. за травму.