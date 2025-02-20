Работнику пермского предприятия выплатят 8 млн руб. за травму

Прокуратура Пермского края в телеграм-канале проинформировала о взыскании компенсации в размере 8 млн руб. в пользу пострадавшего на предприятии работника. Речь идет про ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат», сообщил properm.ru.

В прокуратуре сообщили о проведении проверки на предприятии, где в 2024 году произошел несчастный случай. Пострадавшим оказался машинист погрузочно-доставочной машины. В частности, при производстве работ по проходке горных выработок обрушилась кровля. Сотрудник получил травмы, которые специалисты оценили как тяжелые. Медики сообщили об инвалидности.

По данным ведомства, прокурор инициировал взыскание с работодателя компенсации морального вреда. Соответствующее исковое заявление было направлено в суд. Поводом стал факт получения травмы во время выполнения рабочих обязанностей.

«Березниковский городской суд удовлетворил требования надзорного органа, принято решение о взыскании в пользу пострадавшего 8 млн руб. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта», — указано в сообщении ведомства.

Properm.ru располагает информацией, что деньги обязали выплатить ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат».

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