Работодатели в Москве стали чаще брать на работу пенсионеров на общих основаниях

SuperJob сообщил, что кадровый голод принудил работодателей снизить количество требований к соискателям. В частности, намного легче становится трудоустроиться людям старше 50 лет. Так, 40% работодателей в Москве берут на работу пенсионеров на общих основаниях, сообщил РБК.

Еще 27% пенсионеров столичные работодатели берут на отдельные должности. Резюме сотрудников категории 50+ на руководящие должности в Москве составило 32% от общего количества, а резюме сотрудниц — 14%.

Аналитики рассказали, что кадровый голод был спровоцирован демографическим кризисом, который негативно влияет на российскую экономику. Намного критичнее ситуация складывается в регионах. Особенно требуются сотрудники таких специальностей: продавцы, кладовщики, рабочие и инженеры.

«Встраиваясь в новую реальность, работодатели реализуют две стратегии: во-первых, больше ресурсов вкладывают в удержание персонала; во-вторых, расширяют воронку найма за счет работы с молодыми и возрастными соискателями», — пояснили аналитики SuperJob РБК.

В Москве соискатели возрастной группы 50+ получают в среднем от 90 тыс. руб. Максимальная заработная плата — 350 тыс. руб. Наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, менеджеры по продажам.

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