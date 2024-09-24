Карьерный консультант Валинуров перечислил последствия отсутствия дешевой рабочей силы в России
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Эпоха дешевой рабочей силы в нашей стране окончена. Сегодняна рынке труда не хватает около двух миллионов специалистов, а к 2030 году недостаток может удвоиться. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров пояснил, чем это обернется для работодателей и соискателей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, отсутствие дешевой рабочей силы является несомненным плюсом, поскольку люди должны зарабатывать достойно. Так, наша страна уже сегодня входит в тройку государств по паритету покупательной способности.
Эксперт добавил, что в настоящее время работодателям и компаниям прежде всего необходимо думать о повышении эффективности сотрудников, то есть следует не раздувать штат, а думать, учитывая возможности искусственного интеллекта, нейросетей, автоматизации, бизнеса, цифровизации, думать о том, как можно сократить число сотрудников без ущерба для бизнеса, для итогов.
По его мнению, несмотря на нехватку, работодатели не стали уменьшать ожидания от кандидатов и даже, напротив, их усиливают.
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