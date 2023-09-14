Работодателям рекомендуют трудоустраивать военных СВО: мнение эксперта

В Минэкономразвития Забайкалья приняли решение выплачивать субсидии тем работодателям, которые принимают на работу участников СВО или членов их семей. Эксперты отмечают, что по всей России работодателей стимулируют принимать на работу экс-военных СВО, сообщает newizv.ru .

«Людей, вернувшихся из зоны боевых действий, действительно необходимо поддержать, дать им проявить себя. Не секрет, что когда люди возвращаются оттуда, им бывает сложно адаптироваться: голова „не на месте“, кому-то по полгода требуется, чтобы прийти в себя. Считаю, что трудоустройство для многих из них станет своеобразным средством реабилитации, в том числе и психологической. Попав в коллектив, человек не будет предоставлен сам себе, быстрее вернется к обычной жизни», - высказал мнение эксперт Александр Глебов для «НИ»

Зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев также прокомментировал, что собственникам компаний или предприятий рекомендовано принимать на работу также родственников погибших военных СВО.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области Александр Глебов рассказал о кадровом голоде в России. Грузчикам предлагают 80 тысяч рублей, а идти работать никто не хочет. Проблема с трудоустройством квалифицированных специалистов еще более актуальная.

«Особенно сильно кадровый голод ощущается во многих северных регионах, практически в любых отраслях: в лесной, ювелирной, в торговле…», - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области Александр Глебов

Спикер Александр Глебов не считает, что военных СВО принимают на работу из-за политических целей. Кадровый голод и адаптация бойцов – вот две задачи, которые правительство решило объединить в одну, чтобы эффективно решить.

Омбудсмен сравнил ситуацию с квотой на прием на работу инвалидов. Такая практика показывает положительные результаты и не вызывает сомнений, нужно ли поощрять работодателей и одновременно помогать инвалидам самореализоваться.