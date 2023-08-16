«Рабы и быдло сделали звездами»: Блогер Дядя Слава обратился к звездам, покинувшим Россию

Блогер Дядя Слава считает, что звезды, которые покинули территорию России после объявления проведения спецоперации, уже жалеют о содеянном, пишет интернет-издание « Абзац ». Блогер отмечает, что их внешний вид стал намного хуже, чем был, когда они жили и выступали на Родине.

«Те, кто принял на себя понимание, что он «мессия», что его мнение определяющее и он вправе кого-то судить, как Алла Пугачёва и ей подобные, где они могут называть кого-то быдлом, кого-то – рабами. Окститесь. Если вас рабы и быдло сделали звёздами, то вы кто», - высказал мнение блогер Дядя Слава

Блогер Дядя Слава также отметил, что некоторые звезды позволили себе делить людей на категории. Есть «быдло» и «рабы», а есть «звезды». Но именно на территории России многих из актеров и певцов обрели популярность. Знаменитыми их сделал простой народ, который не заслужил унизительного отношения в свой адрес. Уже этот факт должен останавливать публичных личностей в такой некорректной форме критиковать происходящие события.

«Посмотри, как они выглядят теперь: что Пугачева, что Галкин*, что другие актёришки, которые из себя что-то строят. Они все помятые, с опухшими рожами, почки сбои дают. Они поняли, что обгадились и не тот путь выбрали. В этих лицах и есть вся драма и вся трагедия. Они все до одного выглядят просто безобразно», – считает блогер Дядя Слава

В рамках проекта «Так сказать» блогер Дядя Слава сделал ряд других заявлений. Он считает, что украинцы признают только сильных управленцев. Когда закончится СВО жители Украины еще будут скандировать «Слава России». Также блогер отметил, что положительно относится к ведению санкций против РФ. Это позволило поднять собственное производство и улучшить уровень жизни.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом