В Подмосковье в 2027 году в льготных ипотечных программах примут участие около 300 специалистов. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«На эти цели из бюджета региона планируется выделить более ₽1,1 млрд. Программы позволяют закрепить в регионе квалифицированные кадры, при этом обеспечить равный доступ к жилью и повысить престиж работы в социальной сфере», — отметил он.

В области с 2016 года реализуется программа «Социальная ипотека». В следующем году в ее рамках сертификаты получат свыше 100 специалистов. На эти цели направят более ₽480 млн.

Также с 2024 года действует программа «Бюджетная ипотека». В 2027 году ее смогут получить свыше 180 человек. На реализацию программы предусмотрели более ₽680 млн.

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