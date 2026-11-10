«Маяк» под Пушкино уходит с молотка: на аукцион выставили красно‑белую башню за ₽40,8 млн

На аукцион выставлен необычный объект — красно-белая 18-этажная башня у Ярославского шоссе в поселке Лесной Пушкинского округа. Издалека ее легко принять за маяк, но на деле такие сооружения используют для связи. Продавец — «Ростелеком», стартовая цена — ₽40,8 млн, сообщил REGIONS.

По данным издания, торги идут вместе с техническим зданием. Площадь башни — 606,5 м², соседнего строения — 413,1 м². В сумме покупатель получит чуть больше тысячи квадратных метров на Советской улице, 15. Минимальная сумма, которую рассчитывает выручить «Ростелеком», — ₽40 755 000. Какие антенны стояли на башне, в объявлении не уточняется.

Зачем вообще нужны такие сооружения? Антенны на них поднимают выше крыш и деревьев, чтобы сигналу не мешали препятствия, а оборудование размещают в отдельном здании — отсюда и сходство с маяком.

Кому может пригодиться объект? Например, предпринимателю под мастерскую или студию: полосатая башня станет заметным ориентиром, по которому легко объяснить дорогу. А фотограф или кинематографист может задуматься: зачем строить декорацию маяка, если под Пушкино уже есть готовая натура для съемок?

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