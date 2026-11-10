Подмосковье в топе «Интонации»: 17 педагогов упомянули ученики в 5 тысячах заявок

Оргкомитет национальной премии общественного признания для учителей литературы «Интонация» завершил прием заявок. Ученики направили 5 тыс. заявок и записали 2,5 тыс. видеороликов о своих педагогах, а сами преподаватели представили 622 методические разработки. Московская область заняла седьмое место среди регионов по числу упомянутых в заявках учителей — 17 человек, передает REGIONS .

Премию учредили некоммерческое партнерство «Живая классика» и Группа компаний «Просвещение» при поддержке Фонда президентских грантов. Это первая в России национальная награда для преподавателей литературы, номинировать которых могут только ученики, выпускники и родители — такой подход позволяет учитывать не только профессиональные качества педагога, но и его личный вклад в жизнь воспитанников.

Больше всего заявок поступило в номинации «Наставник, изменивший жизненную траекторию» — 533. Второе место занял «Популяризатор чтения» с 230 заявками, третье — «Учитель вне класса» со 177. Три педагога получили по 12 номинаций каждый, а стаж представленных учителей варьируется от одного года до 56 лет. В благодарностях ученики чаще всего отмечали увлекательные уроки и творческий подход, поддержку и заботу, привитую любовь к чтению, а также влияние учителя на жизненный путь и выбор профессии.

Учредитель премии и президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова отметила, что роль преподавателей литературы нередко остается недооцененной: этот предмет помогает школьникам осмысливать человеческие чувства, отношения и жизненные решения, а также формировать систему ценностей. Всего предусмотрено шесть номинаций. По итогам отбора эксперты сформируют список из 100 педагогов, которые пройдут очный этап; суперфинал и церемония награждения состоятся в Москве в конце декабря. Обладатель Гран-при получит ₽1 млн, победителям в остальных номинациях также вручат денежные призы.