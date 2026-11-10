«Я пришел первый раз, не знаю, как правильно»: в Лавре рассказали, как не растеряться на исповеди

REGIONS: священники Троице-Сергиевой лавры напомнили главные правила исповеди

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Можно ли утаить грех на исповеди и как вообще к ней готовиться — об этом напомнили верующим священнослужители Троице-Сергиевой лавры. Исповедь остается одним из важнейших и самых трепетных Таинств Церкви: она требует искреннего раскаяния и внутренней перемены, сообщил REGIONS.

Скрывать проступки нет смысла

Сознательно утаивать грех бессмысленно: человек обманывает не священника, а Бога, и остается непрощенным. Если же что-то забылось случайно, это не считается ложью — грех можно назвать в следующий раз, честно признавшись в прежнем упущении. При этом действует нерушимое правило: священник не вправе раскрывать услышанное, а тайну исповеди охраняет строжайший церковный закон.

С чего начать подготовку

Готовиться стоит с осмысления жизни после последней беседы со священником. Чтобы не запутаться, можно мысленно или на бумаге пройтись по трем направлениям: отношения с Богом, с окружающими и с самим собой. Записанные грехи разрешено принести на листке — это поможет не растеряться от волнения, а отдавать записку батюшке необязательно. Перед походом в храм желательно помириться с теми, с кем есть конфликты. Тем, кто идет впервые, не стоит бояться растерянности.

«Если вы идете на исповедь впервые, подойдите к священнику до начала и скажите: "Я пришел первый раз, не знаю, как правильно". Это нормально, священник даст вам совет и подскажет», — отметили в Лавре.

Как формулировать мысли

Ориентиром служат Десять заповедей и евангельские заветы о любви. Священники советуют называть конкретные поступки и мысли, не оправдываясь и не перекладывая вину на обстоятельства. Братия лавры предостерегает от двух крайностей: долгого рассказа о жизни и общих фраз вроде «грешен во всем». Священник — лишь свидетель и совершитель разрешения, а главное — предстояние перед Богом.

«Называйте суть без оправданий. Лучше "я накричал на жену и обидел ее", чем "меня довели, и я сорвался". Говорите о себе, а не о других. Рассказ о чужих поступках исповедью не является», — подчеркнули в обители.

Ранее сообщалось, что нельзя делать в храме, если ты не крещен.

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