Умер подаривший голос олененку Бэмби в мультфильме Disney

Hollywood Reporter: умер Донни Данаган, подаривший голос олененку Бэмби

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Американский актер Донни Данаган, подаривший голос олененку Бэмби в мультфильме Disney, умер 4 ноября на 93-м году жизни, сообщило издание The Hollywood Reporter. Причиной смерти стал рак легких.

Данаган родился 16 августа 1934 года в Сан-Антонио. Уже в три года он победил в конкурсе талантов: станцевал чечетку и выиграл $100. В 1938 году мальчик впервые снялся в кино — в фильме «Цыплята матушки Кэри». Позже он сыграл маленького сына барона Франкенштейна в фильме ужасов «Сын Франкенштейна».

В 1942 году Уолт Дисней лично выбрал Данагана для озвучивания Бэмби. Режиссер хотел, чтобы голос олененка звучал именно по-детски. «Бэмби» стал седьмым и последним фильмом в голливудской карьере актера, которая продлилась всего четыре года.

После ухода из кино Данаган служил в морской пехоте. В 1977 году он вышел на пенсию в звании майора и позже работал в финансовых компаниях. Спустя годы Disney пригласила его стать представителем компании. Актер много лет продвигал мультфильм и участвовал в мероприятиях Disney как почетный гость.

Ранее стало известно о смерти сыгравшего в фильме «Человека с бульвара Капуцинов» актера Анатолия Калмыкова.

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