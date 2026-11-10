«Маленькое зимнее чудо»: жительница Подмосковья рассказала о редкой встрече с пернатыми

Встретив свиристелей, лучше держаться на расстоянии и не давать им ничего, кроме подходящих природных кормов, напоминают орнитологи. Птицы сами находят пропитание, а лишние угощения могут навредить их пищеварению. Поводом для напоминания стало наблюдение в окрестностях села Дединово: местные жители заметили стаю свиристелей — птиц с хохолками и нарядными «украшениями» на крыльях. Они сразу привлекли внимание и попали в объективы фотографов, сообщил REGIONS.

Свиристели — перелетные гости. С наступлением холодов они перемещаются южнее в поисках корма, а их появление в округе Луховицы говорит о том, что зима вступает в права. Зимой эти птицы питаются ягодами рябины, боярышника и дикого шиповника, поэтому чаще всего их встречают там, где сохранились богатые плодами деревья и кустарники.

«Появление свиристелей — это маленькое зимнее чудо, которое делает привычные пейзажи Дединово еще живописнее», — отметила жительница села Ирина Попова.

Фотографы и любители природы не упустили возможность сделать эффектные снимки: на фоне безлиственных веток и приглушенных предзимних красок птицы выглядят особенно нарядно. Такие кадры не только радуют глаз, но и ценны для бердвотчеров и натуралистов — по ним можно отслеживать маршруты миграции и поведение пернатых в разные годы.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в топ-3 регионов по количеству наблюдений за птицами.