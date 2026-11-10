Пол Маккартни занял третье место среди богатейших музыкантов мира с состоянием $1,4 млрд

Forbes: Пол Маккартни занял третье место среди богатейших музыкантов мира

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

84-летний Пол Маккартни вошел в тройку богатейших музыкантов мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Основу богатства музыканта составляет компания MPL Communications, основанная в 1969 году. Она контролирует права на произведения Маккартни и приносит десятки миллионов долларов годовой выручки. Стоимость самого бизнеса оценивается не менее чем в $250 млн.

Среди приобретений Маккартни — каталог песен Бадди Холли, музыка к бродвейским мюзиклам и права на рождественские композиции, включая It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, The Christmas Song и Baby, It’s Cold Outside.

Маккартни также получает более $50 млн в год от холдинга The Beatles Apple Corps. Эти доходы формируются за счет прослушиваний, продаж виниловых пластинок и товаров с символикой группы. Доля Маккартни в 25% оценивается более чем в $150 млн.

Авторские права на песни The Beatles приносят не менее $10 млн ежегодно и стоят минимум $200 млн. По богатству Маккартни уступает только Jay-Z с состоянием $2,8 млрд и Тейлор Свифт с $2 млрд.

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