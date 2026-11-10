В Подмосковье в 2027 году на поддержку жителей старшего возраста предусмотрели более ₽40 млрд

Свыше ₽40,6 млрд предусмотрели в бюджете Подмосковья на поддержку пенсионеров и жителей с инвалидностью в 2027 году. Об этом сообщил председатель Комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«В проекте бюджета на 2027 год мы сохраняем все ключевые меры. Это, в частности, региональная социальная доплата к пенсии — на нее предусмотрено более ₽8,2 млрд, ее получат свыше 290 тыс. человек. Это и ежемесячная компенсация неработающим пенсионерам старше 65 лет, которая охватит почти 250 тыс. получателей», — рассказал он.

На компенсацию взноса на капремонт направят почти ₽325 млн. Меру поддержки получат свыше 82 тыс. человек. На компенсацию оплаты за вывоз мусора предусмотрели более ₽679 млн. Получателями станут около 425 тыс. жителей.

На обеспечение жителей бесплатными путевками в санатории заложили более ₽406 млн. Путевки смогут оформить более 11 тыс. человек. На выплаты для покупки протезов и слуховых аппаратов направят свыше ₽181 млн. Их получат более 3,6 тыс. человек. На оплату ухода за инвалидами I и II групп направят почти ₽878 млн. Выплаты получат более 2,6 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл Форум волонтеров Подмосковья и вручил отличившимся добровольцам награды.