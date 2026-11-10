Хлебные бирки со скидкой до 50% начали продавать на «черную пятницу» в Балашихе

Пластиковые зажимы с датами, которые достаются бесплатно с батоном, в Балашихе превратились в предмет коллекционирования и торговли. А к концу ноября на сайтах объявлений стартует необычная распродажа: к «черной пятнице» продавцы снизят цены не только на одежду, технику и товары для дома, но и на хлебные бирки — некоторые подешевеют вдвое, сообщил REGIONS.

Что делает бирку ценной

Спрос на такие зажимы вырос еще в прошлом году. В соцсетях делились историями о бизнесе без вложений: бирки с памятной датой уходили за несколько тысяч рублей, хотя продавцу доставались бесплатно — вместе с батоном за ₽80.

Мода пришла из скрапбукинга, где ценятся небольшие памятные вещицы для альбомов, открыток и календарей ручной работы. Там и начали использовать проволочные зажимы с выбитой датой.

Случайное число для коллекционера ничего не значит. Но если дата совпадает с днем рождения, свадьбой или другим дорогим событием, бирка становится ценным артефактом — за нее готовы отдать тысячу рублей и больше. Отдельно ценятся «счастливые» экземпляры с зеркальными датами или повторяющимися числами: их цена начинается от двух тысяч. Дорожают и «возрастные» бирки, которым уже несколько лет.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Как устроен рынок

Масштаб «бирочного» бизнеса впечатляет: только жители Балашихи размещают десятки объявлений на сайтах бесплатных объявлений и в разделе «ресейл» на маркетплейсах. Сколько балашихинцев покупают такие зажимы, подсчитать невозможно.

Многие выставляют товар из интереса, но есть и те, кто уже заработал. Среди них — Ирина из Ольгино: ассортимент постоянно меняется, даты самые разные, и, по словам продавца, на каждую рано или поздно находится покупатель.

«Человек по своей природе склонен к ностальгии. Все любят вспоминать приятные моменты, поэтому хранят вещи в память о них. Бирка — это универсальный способ вспомнить о важной дате и лишний раз улыбнуться. Ее можно хранить в кошельке, прицепить на сумку или рюкзак и даже — сделать из нее кольцо», — рассказала Ирина REGIONS.

Цена у Ирины договорная, но в «черную пятницу» она обещает скидки всем без исключения. Чтобы объявление увидело больше людей, на сайте есть специальная функция: продавец ставит отметку и сам определяет размер скидки.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Ожидается, что бирки подешевеют минимум на 50%. Коллекционерам и тем, кто хочет сделать близким необычный подарок, советуют бронировать нужные даты заранее — особенно зеркальные и «счастливые»: по словам продавцов, такие разбирают первыми.

Ранее сообщалось, что жительница Балашихи продает выпавшие усы домашней кошки за ₽400.