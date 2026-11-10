Лестничная клетка стала филиалом пиццерии: один заказ в Павловском Посаде случайно накормил весь подъезд

Житель Павловского Посада ждал курьера с одной коробкой пиццы, но, открыв дверь, увидел гору заказов. История произошла в доме на улице Герцена, о ней Роман Уваров рассказал REGIONS.

«Сначала подумал, что курьер перепутал квартиру. Потом увидел, сколько коробок и понял, не буду качать права в пиццерии: сегодня знакомимся с соседями», — рассказал Роман.

Не растерявшись, Роман решил устроить праздник для соседей. Пока он сверял чек, жильцы уже выглядывали на площадку, а через несколько минут лестничная клетка превратилась в филиал пиццерии. Соседи тоже не остались в стороне.

«У нас обычно максимум здороваются у лифта, а тут уже обсуждаем, кому достанется пицца с ананасом», «Предлагаю ввести график дежурств, если следующая доставка будет суши — зовите меня первым», — поддержали Романа жильцы.

В итоге заказ оплатили подружившиеся жильцы. Однако эксперт по клиентскому сервису Кирилл Фисеев напомнил: если курьер привез не весь товар или, наоборот, лишнее, лучше сразу связаться с рестораном через приложение и уточнить, как поступить.

«Не стоит вскрывать чужие заказы или оплачивать то, чего не заказывали: ошибка может быть связана с адресом или оплатой. А если все совпало удачно — остается только пожелать соседям приятного аппетита. И проверить свою доставку: вдруг сегодня пицца действительно на весь подъезд», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что курьерский бум на двухколесных зафиксировали в Московской области.