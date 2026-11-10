Татьяна Брухунова показала редкие фото детей от Петросяна

На фотографиях — шестилетний сын Ваган и трехлетняя дочь Матильда. Семья провела выходные вместе: посетила театр, а затем зашла в кафе.

«Выходные получились классными!» — написала Татьяна.

Напомним, Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. Сын Ваган родился вскоре после свадьбы. Впервые юморист показал снимок мальчика в сентябре 2020 года. Появление дочери Матильды пара долгое время держала в тайне. Татьяна опубликовала фото с девочкой только в марте 2024 года.

До свадьбы с Петросяном Брухунова работала личным помощником и директором его Театра эстрадных миниатюр. До брака с Татьяной юморист был женат четыре раза. Самым известным и продолжительным стал его союз с Еленой Степаненко, с которой он прожил более 30 лет.

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