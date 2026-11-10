Ко Дню сотрудника органов внутренних дел вышел новый выпуск авторского проекта «Рубежи»

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, вышел новый выпуск авторского проекта Дарьи Борисовой «Рубежи», посвященный московской полиции. Проект реализован при поддержке Росмолодежи.

Съемочная группа познакомилась с работой туристической и конной полиции. В выпуске рассказывают, как проходят патрули в центре Москвы, зачем сотрудникам знание иностранных языков и как тренируют служебных лошадей. Посмотреть полную версию можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.