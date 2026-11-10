В Клину и Солнечногорске убрали аварийные деревья
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
В Клинский филиал ГАУ МО «Мособллес» обратились жители деревни Покров (г.о. Клин) и садового товарищества «Удача» (г.о. Солнечногорск), которые пожаловались на деревья, которые с высокой вероятностью могли упасть целиком или частично и причинить вред гражданам и их имуществу. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Клинские лесничие обратились к коллегам из Волоколамского филиала и одолжили специальную технику — автовышку. В результате аварийные деревья были спилены, а части стволов сложены в поленницы для перегнивания.
«Когда поступают такие сигналы от граждан, мы всегда принимаем меры. Благодаря нашим совместным с сотрудниками лесной охраны Волоколамского лесничества действиям удалось исключить угрозу здоровью и жизни людей, а это самое главное», — сказал старший участковый лесничий Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Александр Русаков.
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