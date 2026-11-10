Ушанка как тренд: как школьник из Иванова сделал футболиста из Подмосковья символом русского стиля в Турции

Что может связывать уютное Орехово-Зуево, небольшое Иваново и жаркий Стамбул? Ответ неожиданный: футболист Алексей Батраков, уроженец Орехово-Зуева и полузащитник легендарного «Галатасарая». Он превратился в проводника русского стиля в Турции, а началось все с истории, которая показывает: русская культура находит отклик без перевода, сообщил REGIONS.

Посылка из Иваново

Пока турецкие СМИ рассуждали, как Батраков впишется в местные реалии, болельщики уже почувствовали в нем что-то близкое. Интерес фанатов быстро вышел за пределы футбола — их увлекли российские атрибуты.

Толчок дала посылка из России. Юный болельщик Саша из Иваново вместе с родителями решил поддержать земляка необычным способом: школьник сам сделал черную ушанку, вышил на ней эмблему «Галатасарая» и отправил подарок в расположение сборной. Алексей отреагировал сразу — подарок его искренне порадовал.

«Ух ты ж! Спасибо, очень рад! Может, скоро такие запустят в продажу в фирменном магазине клуба?» — поделился Батраков.

«Калинка» и богатыри на трибунах

Стамбульские фанаты с их горячим темпераментом подхватили идею мгновенно. Теперь на матчах с участием Батракова трибуны скандируют его фамилию на мотив «Калинки-малинки».

В соцсетях турецкие поклонники собирают целые галереи артов: футболиста рисуют в образах русских исторических деятелей и богатырей. А на стадионе появился огромный баннер с портретом Батракова в традиционной ушанке — он стал популярным местом для селфи.

Фото: [ соцсети ]

Русский стиль шагает по миру

История Батракова — яркая иллюстрация более широкого тренда: русские национальные аксессуары давно перестали быть просто сувенирами и вышли на мировые подиумы и улицы зарубежных городов. Так, павлопосадские платки несколько лет назад произвели фурор в Европе. Раньше они ассоциировались только с русскими сказками, но после появления в коллекциях домов моды и на западных знаменитостях стали обязательным элементом зимнего гардероба в Париже и Милане.

Валенки, или Russian Snow Boots, из дачной обуви превратились в объект желания модников Европы и США. Западные дизайнеры регулярно выпускают коллекции утепленных валенок в русском стиле, а в бутиках Нью-Йорка и Лондона можно найти зимние сапоги с надписью Valenki. Ушанка для Запада давно стала таким же символом зимы, как для нас шарф: ее носят голливудские звезды на горнолыжных курортах, она вошла в базу зимнего гардероба Нью-Йорка. А теперь благодаря Батракову ушанка получает и футбольный «бренд» в Турции.

Похоже, официальному магазину «Галатасарая» стоит задуматься о новой линейке мерча: что может быть лучше для турецкого фаната, чем согреться на трибуне в стильной русской ушанке под «Калинку»?

Ранее сообщалось, что REGIONS расшифровал смыслы узоров павловопосадских платков Ольшевской.