Почти 70 тренировок по безопасности провели в «Мострансавто» с начала 2026 года

В АО «Мострансавто» с начала года провели 68 тренировок по транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мероприятия проходили на автовокзалах, автостанциях, производственных базах и в автобусах с целью отработки действий сотрудников при возникновении потенциально опасных ситуаций.

К примеру, в филиале предприятия в Балашихе провели тренировку в автобусе ЛиАЗ. Были отработаны действия при угрозе незаконного вмешательства в салоне автобуса. В одинцовском филиале отработали порядок действий при обнаружении подозрительного предмета.

«Безопасность пассажиров — один из ключевых приоритетов транспортной системы Подмосковья. Важно не только обеспечивать соблюдение всех установленных требований, но и регулярно проверять готовность персонала к действиям в нештатных ситуациях», — подчеркнул глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации совместного с Москвой проекта по усилению автобусных маршрутов, которые пересекают МКАД.