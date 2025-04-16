Рада проголосовала за продление военного положения на Украине до 6 августа

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале проинформировал, что Верховная рада практически единогласно проголосовала за продление военного положения на Украине до 6 августа. По словам депутата, на Украине продолжится мобилизация.

По словам депутата, за продление военного положения проголосовали 357 украинских депутатов. Против — один человек. Парламентарий заявил, что он единственный, кто выступил против решения Рады. На голосовании не присутствовало четыре депутата. Все, кто принял участие, проголосовали. Правом воздержаться никто не воспользовался.

Украинский парламентарий заявил, что разочарован итогами голосования. По его мнению, правительство должно защищать интересы своего народа. Продление военного положения означает продолжение мобилизации, которая, по его мнению, проходит насильственными методами.

«Рады — не существует. Рада не представляет интересы народа», — написал в своем телеграм-канале украинский депутат.

Депутат обратился к украинскому народу. Он пообещал, что предпримет необходимые меры для расформирования ТЦК. По его мнению, первоочередная задача — добиться четких сроков службы для военнослужащих Украины.

Депутатам Рады в среду, 16 апреля, также предстоит проголосовать за продление мобилизации на 90 дней. Отсчет будет вестись с 9 мая, сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в украинской Раде выступили против продления военного положения.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов