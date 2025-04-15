Украине не стоит продлевать военное положение в стране, так как украинцев силой мобилизуют в армию, а сроков демобилизации вообще не существует. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал Алексей Гончаренко*, депутат Верховной рады.

Рада рассмотрит 15 апреля продление военного положения на Украине. Сам Гончаренко, по его утверждению, будет голосовать против.

«Буду голосовать против продолжения мобилизации и военного положения. На это есть две ключевые причины. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже, и не будет», — указал он.

Вторая причина — это силовая мобилизация. К украинцам относятся как к животным. Из-за этого в воинских частях зашкаливает число случаев самовольного оставления подразделений. Это устраивает правительство Зеленского, но сам Гончаренко выступает категорически против. Поэтому он, по его словам, не поддержит предложение президента.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Артюха. Причиной такого шага стал удар российской армии по Сумам. Увольнение произошло на фоне резкой критики со стороны общественности и властей.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов