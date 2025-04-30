Рада рассмотрит предложение разрешить гражданам старше 60 лет заключать контракт с ВСУ

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко на странице в соцсети проинформировал, что инициировал законопроект. В документе предложено разрешить гражданам старше 60 лет добровольно заключать контракт с ВСУ.

Роман Костенко отметил, что законопроект позволит служить в рядах ВСУ гражданам, которые не подлежат мобилизации из-за возрастных ограничений. Верховная рада зарегистрировала законопроект.

«Сегодня Верховная рада зарегистрировала законопроект № 13229, который я инициировал», — проинформировал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По словам Костенко, ознакомиться с документом можно на сайте украинского парламента. Помощь в его создании оказали 37 украинских депутатов. Чтобы вступить в ряды ВСУ гражданам старше 60 лет необходимо пройти медицинскую комиссию. В случае отсутствия проблем со здоровьем потребуется получить письменное разрешение от командира воинской части.

По данным ТАСС, в сентябре 2024 года граждане Украины подписали петицию. В ней они призывали снизить предельный возраст мобилизации с 60 до 50 лет. Авторы аргументировали предложение улучшением экономической обстановки в стране. Петицию подписало боле 25 тыс. человек. В такое случае петицию должен рассматривать президент. Однако Владимир Зеленский на данный момент на петицию не ответил. Призыву на Украине подлежат мужчины от 25 лет.

Ранее сообщалось, что украинки начали идти в армию, чтобы спасти мужей от мобилизации.