Украинки начали идти в армию, чтобы спасти мужей от мобилизации
NV: некоторые украинки вступают в ряды ВСУ с целью спасти от мобилизации мужчин
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В интервью изданию NV советник ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева рассказала, что некоторые украинки поступают на службу в армию, чтобы избежать мобилизации их мужей.
Григорьева отметила, что в ряде случаев это решение не является личным желанием женщины, а скорее результатом давления со стороны родственников.
Логика близких такова: женщину, в отличие от мужчины, вряд ли отправят на передовую, где мужу грозит гибель. По словам советника, подобные ситуации нередко приводят к разрушению семейных отношений.
Ранее депутат Рады сообщил о десятках тысяч жалоб на силовую мобилизацию.