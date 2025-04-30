Украинки начали идти в армию, чтобы спасти мужей от мобилизации

В интервью изданию NV советник ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева рассказала, что некоторые украинки поступают на службу в армию, чтобы избежать мобилизации их мужей.

Григорьева отметила, что в ряде случаев это решение не является личным желанием женщины, а скорее результатом давления со стороны родственников.

Логика близких такова: женщину, в отличие от мужчины, вряд ли отправят на передовую, где мужу грозит гибель. По словам советника, подобные ситуации нередко приводят к разрушению семейных отношений.

Ранее депутат Рады сообщил о десятках тысяч жалоб на силовую мобилизацию.