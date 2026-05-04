В Кашире работники ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в ликвидации крупного пожара на складе полипропилена

Ранним утром 3 мая в городе Кашира вспыхнул серьезный пожар: огонь охватил производственно‐складское здание на улице Строительной. К тушению привлекли значительные силы — в операции участвовали работники сразу нескольких подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас», а также представители других экстренных служб.

Сообщение о возгорании поступило в единую службу экстренных вызовов «Система‐112» в 5:15 — его передал очевидец. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, ситуация выглядела тревожно: трехэтажное складское помещение, где хранился полипропилен, горело на площади 200 кв. м. Огонь быстро распространялся, а сильное задымление осложняло обстановку.

В ликвидации пожара задействовали сотрудников 219‐й, 220‐й, 269‐й, 281‐й, 302‐й, 334‐й и 338‐й пожарно‐спасательных частей, отдельный пост ПСЧ‐302 и специализированный поисково‐спасательный отряд № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас». Помощь оказали представители федеральной противопожарной службы, специалисты Управления пожарной службы Тульской области, работники ведомственной пожарной охраны и команда пожарного поезда.

Начальник пожарно‐спасательной части Дмитрий Самсонов подробно рассказал о ходе операции. По его словам, спасатели сразу оценили угрозу: огонь мог перекинуться на соседнее складское помещение. В связи с этим ранг пожара сначала повысили до 2-го, а затем — до 3-го.

Для эффективной координации действий создали оперативный штаб и организовали три боевых участка. В работе участвовали несколько звеньев газодымозащитной службы. Особую роль сыграл беспилотный летательный аппарат, который задействовал ПСО‐1 «Мособлпожспаса»: с его помощью специалисты вели мониторинг обстановки с воздуха. Это позволило точнее оценивать ситуацию и оперативно корректировать тактику тушения.

Пожар удалось локализовать на площади 7500 кв. м к 7:47. Спустя примерно час, в 9:07, спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор конструкций продолжались вплоть до 13:40. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на соседние объекты, эвакуировать около 200 человек из опасной зоны и избежать пострадавших.

