Ради строек и парковок в Омске вырубят деревья

По информации издания, деревья будут устранять для того, чтобы освободилось пространство для строительства новых домов, парковочных зон и торговых центров. Заявители обязаны выплатить городу компенсацию, если их просьбу выполнят.

Например, в комиссию поступило заявление с просьбой разрешить срубить 44 дерева, из которых аварийными признаны только пять растений. На освободившемся месте планируют построить 16-этажное здание для сотрудников оборонно-промышленных предприятий. В качестве компенсации за вырубку растений заявитель заплатит 679 513 руб. Кроме того, после завершения строительных работ компания обязуется высадить новые деревья.

По данным издания, деревья могут вырубить на территории между домами 8А — 12А по улице Кемеровской, а также парка у стоматологии № 1 на Волочаевской.

«На территории строительства жилого дома будет высажено довольно-таки много кустарников и деревьев, и плюс еще на территории стоматологической поликлиники вдоль Кемеровской будет произведено благоустройство парка, который сегодня находится в запущенном состоянии», — пояснила представительница компании-застройщика.

По данным издания, в некоторых случаях деревья вырубают для того, чтобы освободить подъезд к городским объектам. Иногда просят устранить здоровые растения. При этом местные жители регулярно оставляют в соцсетях негативные отзывы по поводу того, что в городе все больше появляется пеньков, а на месте зеленых насаждений стремительно «растут» высокие здания. Люди переживают из-за экологической обстановки в городе.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе нашли способ применения веток, которые остаются после обрезки деревьев.