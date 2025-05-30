В Кузбассе нашли способ применения веток, которые остаются после обрезки деревьев

В Новокузнецке состоялся «Большой фестиваль объектов ленд-арта в Кузбассе», в котором приняли участие команды образовательных организаций, ботанических садов, специалистов флористики и ленд-арта из разных городов региона, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, участники создавали арт-объекты из веток, которые остаются в городе после плановой обрезки деревьев. Для устойчивости конструкций использовали металлические опоры. Темой фестиваля стали «Городские сны». Проект реализовали благодаря гранту конкурса «ЕВРАЗ: город друзей, город идей!».

По данным издания, после завершения фестиваля на территории Новокузнецка появилось 13 арт-объектов, сделанных из экологически чистого материала. Они размещены на территории всего населенного пункта. Горожане делают фото возле объектов. На открытие пришли целые семьи.

«Так, представители Кузбасского государственного аграрного университета создали многофункциональную скульптуру с щупальцами „Сновидец“. Хижину эльфов построили студенты Беловского педагогического колледжа. Древние легенды о сказочных существах — наяву у Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий», — сообщил Сибдепо.

По информации издания, каждая команда проявляла фантазию. Например, использовали черешки пальм, которые выращивают в ботаническом саду ТГУ. Участникам прочитали лекцию, посвященную теме ленд-арта в средовом дизайне.

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