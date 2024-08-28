Синоптик Ильин: жара 1 сентября побьет рекорд 150-летней давности

Жара до +28 градусов ожидает жителей Москвы и области в начале сентября. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что 1 сентября побьет температурный рекорд 150-летней давности.

Жара до +28 градусов ожидает жителей Москвы и области в начале сентября. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что 1 сентября побьет температурный рекорд 150-летней давности.

Кроме того, по его словам, рекордной может стать вся декада.

«Не только в начале месяца, но и в конце первой декады сентября температура воздуха может подняться до +26…+31 градуса», — заключил Ильин.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву и область придет холодная осень.