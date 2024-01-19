Radio NV: некомпетентность киевского режима мешает работе производителей дронов

Глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в интервью Radio NV высказал мнение, что отсутствие стратегии киевского режима в зоне СВО не позволяет сформировать план производства беспилотных аппаратов на ближайшее время.

Спикер рассказал, что производство — это длительный процесс. Учитывая, что происходит вооруженный конфликт, украинское правительство до сих пор не подготовило запрос на 2025 год. В начале января нынешнего года киевский режим запросил в первом квартале изготовить для нужд армии столько дронов, сколько невозможно сделать за такой короткий период.

Артем Вьюнник заявил, что невозможно спрогнозировать план работы и перейти к его реализации из-за некомпетентности власти.

«Да мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы», — рассказал глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник

Ведущий поддержал своего гостя. По его мнению, складывается ситуация, что правительство Украины беззаботно отдыхало в течение новогодних праздников, а потом в одно утро резко вспомнило, что у страны есть проблемы. Логично, что план производства на нынешний год должен был согласован еще в прошлом.

Также ведущий отметил, что подобные жалобы поступают от руководителей других украинских предприятий, которые приходят в гости для выхода в эфир.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести кадровые ротации в командовании ВСУ. Политолог Артем Макаев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как проблемы в зоне СВО способствовали такому решению.