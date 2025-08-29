ТУТОСЕКС и ДРАПОЗАЯЦ: радиостанция «Судного дня» нарушила многомесячное молчание

Корреспондент REGIONS обратил внимание на то, что радиостанция «Судного дня» нарушила многомесячное молчание. 14 из 15 сообщений начиналось с кода «НЖТИ».

По информации издания, сообщения были переданы в четверг, 28 августа. Лишь одно из них начиналось с кода «УЛВН». Остальные 14 имеют общий код — «НЖТИ». Сообщения были переданы в разное время. Первое поступило в 09:09, последнее — в 17:10.

Анализ издания показывает, что каждое сообщение после кодов «НЖТИ» и «УЛВН» имеет набор цифр и букв. Некоторые из букв складываются в слова, значение которых понятно. Например, вокзальный, дворник, мексиканец. Другие же буквы образуют необычные лексемы, в частности, драпозаяц, духонаб или тутосек. Еще одна особенность заключается в том, что все слова написаны заглавными буквами.

По информации издания, загадочность сообщений радиостанции «Судного дня» заключается в том, что автор посланий неизвестен. Несмотря на многочисленные гипотезы, официального подтверждения предназначения и принадлежности станции не существует.

