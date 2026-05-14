Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства прошел в Солнечногорске

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства прошел на территориях крупных распределительных центров в Солнечногорске. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

В рейде приняли участие сотрудники правоохранительных органов совместно с народными дружинниками.

В рамках рейда проверили 257 человек. Из них 164 человека оказались иностранцами. По итогам проверки 33 человека были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Было составлено 32 протокола за осуществление незаконной трудовой деятельности, 19 протоколов за нарушение режима пребывания. Также два человека находились на территории России с действующим запретом на въезд в страну.

