В Московской области состоится этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

С 24 по 26 июня в Московской области состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие продолжит серию карьерных событий в регионе — его предварял успешный региональный этап, который прошел с 15 по 17 апреля и привлек более 12,7 тыс. соискателей. В нем участвовали 223 работодателя, предложившие свыше 7 тыс. вакансий. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Федеральный этап — это полноценная экосистема карьерных возможностей. Мероприятие даст шанс каждому участнику — от студента до опытного специалиста — не только найти работу, но и получить новые компетенции, пообщаться с лидерами рынка и спланировать свое профессиональное будущее.

В ярмарке планируют принять участие более 200 ведущих работодателей Подмосковья. Среди них будут представлены крупнейшие предприятия промышленности, транспортной отрасли, банковского сектора, топливно‐энергетического комплекса, силовых структур.

Ярмарка пройдет на 5 площадках в 3 городах: Химках, Подольске и Ногинске. Для тех, кто не сможет посетить площадки лично, предусмотрена возможность онлайн‐участия — оно состоится 25 июня.

