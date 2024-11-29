Раис Татарстана Минниханов выступил против единой системы публичной власти

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на заседании Госсовета республики с критикой в адрес законопроекта Клишаса-Крашенинникова о ликвидации сельских и городских поселений, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом не согласовывать федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». KazanFirst пояснил, что данный законопроект ориентирован на отмену двухуровневой системы МСУ. Она позволяет разделять мелкие муниципальные образования на сельские и городские поселения.

«Наша страна большая, огромная. И одним шаблоном этой страной нельзя управлять», — заявил Рустам Минниханов, выступая перед депутатами.

Раис Татарстана считает, что каждый регион вправе самостоятельно принимать решение, стоит ли ему переходить на одноуровневую систему или остаться на одноуровневой. KazanFirst отметил, что в случае принятия законопроекта в Татарстане больше не будут избирать местных депутатов. Если мелкие муниципалитеты ликвидируют, то в республике останется 45 крупных образований.

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