Песков: сотрудники в Кремле не ходят в футболках «Крепкий Орешник»

Работники Администрации президента России не носят футболки с эмблемой «Крепкий Орешник» в своей повседневной деятельности. Об этом сообщил на пресс-конференции Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, передают «Ведомости».

Так он прокомментировал вопрос о том, осведомлен ли президент Владимир Путин о появлении футболок с символикой, связанной с испытанием ракетной системы «Орешник», которые начали продаваться на маркетплейсах. Песков также ответил на уточнение, носит ли подобную одежду персонал администрации.

Ранее депутата Миронова заметили в Госдуме в футболке с Путиным и ракетой «Орешник».