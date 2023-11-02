«Райское место»: В Оренбургской области массово распродают частные базы отдыха

Несмотря на то, что внутренний туризм пользуется спросом, а природа Оренбургской области отличается красотой и богатством, владельцы туристических баз выставляют объявления о продаже бизнеса, сообщает 56orb.ru . Издание отобрало ТОП-3 самых дорогих предложений.

Так, любой желающий может приобрести базу отдыха на Ириклинском водохранилище с подогреваемым бассейном и баней за 50 миллионов рублей.

«Райское место на берегу. Более 20 строений разного назначения. Жилье для постояльцев на 80 мест, крытый бассейн с подогревом. Отдельные дома для хозяина и его близких. Дома для персонала. Детские и игровые дома. Своя подстанция. Боксы под авто и водный транспорт. Баня для личного пользования», — написал в объявлении нынешний владелец.

В селе Красный Яр владелец земельного участка предлагает приобрести у него территорию для базы отдыха за 29 миллионов рублей. К дороге проложен асфальт. Размер участка - 40 соток. Уже заложен фундамент для домиков, бассейна и бани. Для собак можно оборудовать вольер. Есть зона для барбекю.

В поселке Мичурино за 20 500 000 рублей можно приобрести комплекс, который способен принимать посетителей все сезоны года. Дом оборудован для расположения гостей. На улице установлены три большие беседки для разных компаний (по количеству человек). Территория украшена различными зелеными растениями. Есть зона для барбекю. Собственник отметил, что планирует переезжать, поэтому база выставлена на продажу.

Ранее редакция проанализировала, что собственники гостиничных комплексов выставляют имущество на продажу.