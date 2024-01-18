РАН: преждевременная смерть одного россиянина приносит убыток экономике минимум в 226 тыс рублей

Эксперты Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН провели исследование, как преждевременная смерть россиян (из-за болезни или вследствие несчастного случая) отражается на экономике, пишет РБК . Выяснилось, что минимальный ущерб от одного человека составляет 226 тысяч рублей.

Максимальный ущерб — 513 тысяч рублей. Ученые проанализировали, сколько людей умирают раньше положенного времени за один год. За основу были взяты данные о средней продолжительности жизни мужчин и женщин. На основании полученных сведений эксперты пришли к мнению, что российский бюджет теряет в среднем от 15 триллионов до 24 триллионов рублей.

Экономический ущерб — это показатель, сколько бы денег человек мог заработать и какой налог перечислить в бюджет, если бы прожил до определенного возраста.

Первая причина, которая приводит к ранним смертям — определенные болезни.

«Особое внимание необходимо уделить снижению заболеваемости новообразованиями и уменьшению распространения сердечно-сосудистых заболеваний», — пишут авторы исследования.

Вторая причина - ДТП.

Как мы сообщали ранее, американские ученые заметили, что по неустановленным причинам раком разного вида все чаще болеют молодые люди.